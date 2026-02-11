Суд Югры назначил домашний арест школьнику из Советского по делу о приготовлении к убийству двух и более лиц

Советский районный суд Югры отказал следствию в заключении под стражу ученика гимназии Советского, которого подозревают в приготовлении к убийству двух и более лиц. Об этом сообщил канал «Суды Югры».

Напомним, 9 февраля подросток пришел в школу с пневматическим пистолетом, ножом и топором, спрятанными в рюкзаке. Он собирался напасть на нескольких учеников, с которыми у него был конфликт. Замысел не был реализован: один из преподавателей забрал у подростка рюкзак и вызвал полицию.

Суд, изучив материалы и выслушав стороны, пришел к выводу, что оснований для заключения под стражу нет. При принятии решения учли личность подростка, возраст, процессуальное поведение и обстоятельства вменяемого деяния. В итоге суд назначил меру пресечения в виде домашнего ареста.

Заседание прошло в закрытом режиме в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 241 УПК РФ, поскольку подозреваемый не достиг 16-летнего возраста. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в окружном суде.