Карту «Расту в Югре» теперь будут выдавать только родителям с гражданством РФ

В Югре изменились правила получения подарка «Расту в Югре». Теперь при рождении ребенка денежную карту будут предоставлять только одному родителю или законному представителю с гражданством РФ, сообщил губернатор округа Руслан Кухарук на заседании Правительства Югры.

«Приняли решение, что данная мера поддержки будет предоставляться одному из родителей (законных представителей), являющемуся гражданином Российской Федерации, при регистрации рождения ребенка в ЗАГСе Югры», ‒ указал глава региона в своих соцсетях.

Речь идет о карте «Расту в Югре» номиналом 20 тысяч рублей. Ранее ее могли получить и иностранные граждане без российского гражданства.

Напомним, в 2023 году карту «Расту в Югре» получили 266 семей иностранных граждан на общую сумму 5,3 млн рублей, а в 2024 году ‒ уже 387 семей на сумму 7,7 млн рублей.