​В Югре изменили правила выплаты пособий при рождении детей для мигрантов

В Югре мигранты, не имеющие российского гражданства, больше не смогут получать единовременную окружную выплату при рождении детей. Об этом рассказал губернатор автономного округа Руслан Кухарук в ходе прямой линии с жителями региона.

Речь идёт о карте «Расту в Югре» номиналом 20 тысяч рублей. Ранее право на её получение было и у иностранных граждан без российского гражданства. Теперь мера поддержки будет адресована только тем, кто тесно связан с регионом.

«Меры поддержки должны быть адресными, ориентированными на жителей нашего региона – тех, кто получает здесь образование, работает, создает семьи, вносит существенный вклад в развитие автономного округа», — подчеркнул губернатор.

Ранее в округе уже был взят курс на ограничение ряда сфер занятости для мигрантов. С 2026 года в ХМАО иностранные граждане не смогут работать курьерами, заниматься сбором ягод и рыбалкой.