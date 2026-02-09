Сбой в Telegram затронул Югру и другие регионы России

Жители Югры сообщают о проблемах в работе Telegram. Жалобы фиксирует портал Downdetector − пользователи указывают на перебои с отправкой сообщений и загрузкой контента.

Сбои наблюдаются не только в ХМАО. За последний час аналогичные обращения поступили из Тюменской области, Республики Мордовия, Сахалинской области, Камчатского края и Кемеровской области. По информации сервиса мониторинга, число жалоб резко выросло во второй половине дня.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что полной блокировки Telegram в России не ожидается. По его словам, мессенджер «достаточно эффективно взаимодействует» с российскими властями, поэтому «за судьбу Telegram можно не беспокоиться».