Депутат Госдумы заявил о том, что полная блокировка Telegram не грозит

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов (ЛДПР) заявил, что полной блокировки Telegram в России не ожидается, поскольку мессенджер «достаточно эффективно взаимодействует» с властями страны. Об этом он сообщил в комментарии ТАСС.

Парламентарий отметил, что, по его оценке, «за судьбу Telegram можно не беспокоиться», отвечая на вопрос о том, продолжит ли сервис работу в России.

При этом Свинцов ранее высказывал мнение, что WhatsApp в России может быть «окончательно заблокирован» в 2026 году, назвав такое решение «обоснованным» в год выборов в Госдуму.