Тюменьстат рассказал, что сильнее всего подорожало в Югре за год

По итогам декабря 2025 года потребительские цены и тарифы в Югре увеличились в среднем на 4,2% по сравнению с декабрем 2024 года. Это заметно ниже общероссийского уровня инфляции, который составил 5,6%, следует из данных Тюменьстата (есть в распоряжении siapress.ru).
Наибольший рост в регионе пришелся на сферу услуг − их стоимость за год увеличилась на 6,2% (по России − 9,3%). Продукты питания подорожали в среднем на 5,2%, тогда как непродовольственные товары выросли в цене лишь на 1,9%. Для сравнения, в целом по стране непродовольственные товары подорожали на 3%.
Какие продукты выросли в цене?
- сыр − +11,6%
- хлеб и хлебобулочные изделия − +9,1%
- мясо и птица − +8,4%
- кондитерские изделия − +8,1%
- рыба и морепродукты − +7,4%
Алкогольные напитки прибавили в цене 10,9%.
Кстати, продажи алкоголя в России упали почти на 10% за год – меньше стали покупать водку, вино и слабоалкогольные напитки. Кроме того, потребление алкоголя в России сократилось почти на 11% с 2023 года, и страна вышла из топ-5 по уровню потребления спиртного.
Подешевели:
- куриные яйца − -16,0%
- плодоовощная продукция − -10,8%
- сахар-песок и сливочное масло − -6,3%
Наибольший рост цен среди непродовольственных товаров:
- медикаменты − +14,5%
- мебель и табачные изделия − +5,5%
- одежда и белье − +3,1%
Снижение цен непродовольственных товаров:
- телерадиотовары − -4,8%
- электротовары и бытовая техника − -2,7%
Топливо:
- бензин − +10,0%
- дизельное топливо − +8,0%
Ранее стало известно, что в ХМАО в конце января 2026 года начали снижаться цены на бензин. Так, средняя цена бензина АИ-92 за этот период снизилась с 61,92 рубля до 61,32 рубля за литр. АИ-95 подешевел с 66,72 до 65,96 рубля за литр. В то же время дизельное топливо показало противоположную динамику. Если в начале декабря средняя цена дизеля составляла 81,25 рубля за литр, то к концу января она выросла до 81,59 рубля.
Лидеры роста среди услуг:
- пассажирский транспорт − +11,6%
- ветеринарные услуги − +11,5%
- услуги правового характера − +11,2%
- бытовые услуги − +10,7%
- гостиницы и места проживания − +9,2%
- образование − +8,9%
- ЖКХ − +6,8%
Где стало дешевле:
- услуги зарубежного туризма − -13,2%
Рост тарифов на банковские и телекоммуникационные услуги не превысил 1%.