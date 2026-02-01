АИ-92 и АИ-95 в ХМАО немного подешевели

В ХМАО в конце января 2026 года начали снижаться цены на бензин. По информации Тюменьстата, по сравнению с началом декабря стоимость наиболее популярных марок топлива – АИ-92 и АИ-95 – уменьшилась примерно на 1%, передает URA.ru.

Так, средняя цена бензина АИ-92 за этот период снизилась с 61,92 рубля до 61,32 рубля за литр. АИ-95 подешевел с 66,72 до 65,96 рубля за литр.

В то же время дизельное топливо показало противоположную динамику. Если в начале декабря средняя цена дизеля составляла 81,25 рубля за литр, то к концу января она выросла до 81,59 рубля. Таким образом, рост составил около 34 копеек.

Тем временем в начале января стало известно, что акцизы на бензин пятого класса и дизельное топливо увеличились примерно на 5%. В пересчете на литр это означает рост акциза на 0,6-0,9 рубля. Также ожидается повышение стоимости техосмотра: в среднем по стране рост оценивается около 9,7%, при этом в отдельных регионах тарифы меняются по-разному.

Напоминаем, что УФАС по Югре возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении двух независимых сетей автозаправочных станций. Компании подозреваются в ценовом сговоре, из-за которого на их АЗС в Сургуте поддерживались одинаковые или почти одинаковые цены на бензин.