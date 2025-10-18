Несмотря на запреты, Вологодская область обогнала Югру по потреблению алкоголя

16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo
Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 октября? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 октября? // АФИША

    16 октября в 12:12
    1742 3
  • На трассе под Нижневартовском столкнулись два КамАЗа: есть погибший

    На трассе под Нижневартовском столкнулись два КамАЗа: есть погибший

    Сегодня в 15:07
    286 0
  • ​Федстат: в «трезвой» Вологодской области растет потребление алкоголя, в Югре – наоборот снижается

    ​Федстат: в «трезвой» Вологодской области растет потребление алкоголя, в Югре – наоборот снижается

    Сегодня в 14:48
    306 0 
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH
  • ​Бензин дороже доллара: сургутяне массово жалуются на резкий рост цен

    ​Бензин дороже доллара: сургутяне массово жалуются на резкий рост цен

    Сегодня в 13:55
    404 0
  • ​В Тюменской области продолжается реализация проекта «Здоровое село»

    ​В Тюменской области продолжается реализация проекта «Здоровое село»

    Сегодня в 13:15
    283 0 
  • ​Тюменка выиграла грант на развитие своего дела в проекте «Серебряный старт»

    ​Тюменка выиграла грант на развитие своего дела в проекте «Серебряный старт»

    Сегодня в 12:57
    315 0
  • ​Активисты «Молодой Гвардии» из Югры отправились в гуманитарную миссию

    ​Активисты «Молодой Гвардии» из Югры отправились в гуманитарную миссию

    Сегодня в 12:56
    331 0
  • ​В Сургуте подключат новый жилой комплекс к водопроводу: возможны перебои с качеством воды

    ​В Сургуте подключат новый жилой комплекс к водопроводу: возможны перебои с качеством воды

    Сегодня в 12:49
    352 0
  • ​Тюменские активисты «Молодой Гвардии Единой России» отправились с гуманитарной миссией в Донбасс

    ​Тюменские активисты «Молодой Гвардии Единой России» отправились с гуманитарной миссией в Донбасс

    Сегодня в 12:47
    326 0
  • ​«Магистраль» времени: в Сургуте откроется выставка к 50-летию прибытия первого поезда

    ​«Магистраль» времени: в Сургуте откроется выставка к 50-летию прибытия первого поезда

    Сегодня в 12:16
    359 0
  • ​Детская одежда, автозапчасти и букеты: что чаще всего покупали сургутяне на Avito в сентябре

    ​Детская одежда, автозапчасти и букеты: что чаще всего покупали сургутяне на Avito в сентябре

    Сегодня в 11:03
    337 0
  • ​Тюменский центр реабилитации стал лауреатом всероссийского конкурса инклюзивных школ

    ​Тюменский центр реабилитации стал лауреатом всероссийского конкурса инклюзивных школ

    17 октября в 22:22
    579 0
  • ​Тобольск выиграл всероссийский конкурс за эффективное продвижение города

    ​Тобольск выиграл всероссийский конкурс за эффективное продвижение города

    17 октября в 22:12
    578 0
​Федстат: в «трезвой» Вологодской области растет потребление алкоголя, в Югре – наоборот снижается

Несмотря на запреты, Вологодская область обогнала Югру по потреблению алкоголя

​Федстат: в «трезвой» Вологодской области растет потребление алкоголя, в Югре – наоборот снижается
Фото: ru.freepik.com

В Вологодской области, где с весны действует один из самых строгих алкогольных запретов в стране, зафиксирован рост потребления спиртных напитков. Об этом говорится на сайте Федеральной службы государственной статистики.

Так, в январе 2025 года в регионе потребление алкоголя на душу населения составляло 7,7 литра (в пересчете на 100% чистый спирт). К сентябрю показатель вырос до 9,65 литра. На протяжении года цифры росли стабильно: в феврале и марте – 9,31 литра, в апреле – 9,78, в мае – 9,58, в июне – 9,4, в июле – 9,48, в августе – 9,56 литра.

Рост зафиксирован на фоне ужесточения региональных ограничений: с 1 марта в области разрешено продавать спиртное только с 12:00 до 14:00. Ранее губернатор Георгий Филимонов сообщал, что после введения ограничений снизилась смертность от отравлений алкоголем – на 71%, а также смертность от заболеваний, связанных с употреблением спиртного, – на 53%.

Для сравнения, в Ханты-Мансийском автономном округе уровень потребления остается ниже. В январе показатель составлял 7,03 литра, в феврале и марте – 6,85, в апреле – 7,71, в мае – 7,74, в июне – 7,6, в июле – 7,42, в августе – 7,24 и в сентябре – 7,06 литра.


Сегодня в 14:48, просмотров: 308, комментариев: 0
последние комментарии читаемые комментируемые

