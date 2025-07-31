Вологодские власти отчитались о сокращении смертности от алкоголя

В Вологодской области после введения ограничений на продажу алкоголя и вейпов, получивших неофициальное название «полусухой закон», прекратили работу или отказались от продажи спиртного 346 торговых точек. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

Ограничения начали действовать с 1 марта 2025 года. По данным региональных властей, на начало года в Вологодской области работало 610 алкомаркетов. Из них:

280 полностью закрылись,

66 прекратили продажу алкоголя,

в том числе 224 федеральные и 122 региональные точки.

Кроме того, треть вейпшопов в области прекратили деятельность.

Губернатор отметил, что благодаря принятым мерам наблюдается значительное улучшение показателей здоровья населения: смертность от отравлений спиртным снизилась на 71%, а также смертность от заболеваний, связанных с алкоголем, — на 53%.