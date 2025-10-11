Как читатели siapress.ru относятся к запрету на ношение религиозной одежды в школах Югры – результаты опроса

В образовательных организациях Югры ввели запрет на ношение религиозной одежды, головных уборов и косынок учащимися, включая хиджабы и никабы. Об этом сообщил директор окружного департамента образования и науки Алексей Дренин в разговоре с ТАСС.
СИА-ПРЕСС провел опрос среди своих читателей, чтобы узнать их мнение об этом запрете.
В настоящий момент на сайте проголосовали 112 человек. Их мнения разделились следующим образом:
Большинство читателей (87,5%) считают запрет на ношение хиджабов в школах очевидно правильной мерой, 9,8% опрошенных назвали это ксенофобией, а 2,7% участников затруднились с ответом.
Аналогичный опрос в телеграм-канале показал схожие результаты.
Из 65 проголосовавших 89% считают запрет правильным, 6% назвали его проявлением ксенофобии, а 5% выбрали вариант «Не знаю».