16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  81,8969   EUR  96,0525  

Новости

Больше новостей
Запрет на ношение хиджабов в школах Югры - это:
Комментировать
0
Вы готовы пользоваться такси на базе Нивы и УАЗа?
Комментировать
0
Предложение Минпромторга включить в список лицензируемых для служб такси авто марок Нива И УАЗ - это:
Комментировать
0
Вы предпочитаете:
Комментировать
0
Больше опросов

​В школах Югры запретили хиджабы и никабы

Школы и колледжи Югры обязали учеников соблюдать единый светский стиль одежды

​В школах Югры запретили хиджабы и никабы
Фото: freepik.com

В образовательных организациях ХМАО ввели запрет на ношение религиозной одежды, головных уборов и косынок учащимися, включая хиджабы и никабы. Об этом сообщил директор окружного департамента образования и науки Алексей Дренин в разговоре с ТАСС.

«Во всех образовательных организациях ХМАО запрещено ношение религиозной одежды. Школы и колледжи – это светские организации, в их локальных актах прописаны требования к внешнему виду учащихся, и они их привели в соответствие с федеральными нормами. Одежда учеников должна быть удобной, эстетичной и светской. Ношение религиозной атрибутики, включая хиджабы и никабы, не допускается», – пояснил он.

Если родители настаивают на ношении детьми религиозных атрибутов, они могут выбрать альтернативу – семейное обучение или частную школу, добавил Дренин.


нравится (6) не нравится (0)
Сегодня в 14:43, просмотров: 283, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 15:19
13 февраля 2025 года Постановлением ЦИК СССР женщинам Востока была дарована свобода. В том числе их освободили от ношения религиозной одежды в общественных местах. Прошло всего сто лет, а «женщины Востока», несмотря на годы Советского периода вновь уходят в феодальное средневековье. Свято место пусто не бывает. С уходом из школы коммунистической идеологии, пионерской и комсомольской организации приходят хиджабы и никабы. Приходят в школы, где формируется новое патриотическое поколение России. Впрочем, пример с заброшенным Домом Пионеров это есть пример идеологической диверсии. Снести и забыть наше прошлое. А что придёт на смену, не важно. Кто и что придёт, то и придёт. В Югре, в Сургуте, к примеру, придут вернее уже пришли, хиджабы и никабы. А магазин «Читай-город» тем временем закрыли.




Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте закрывается «Читай-город» на проспекте Ленина 596
  2. ​В Сургуте изменилось движение автобусов: началось зимнее расписание 411
  3. ​Сургутянка Анастасия Кобзарь завоевала семь золотых медалей на III Играх стран СНГ 358
  4. ​С 1 октября детям в Югре запретили гулять после 22:00 335
  5. ​В Сургуте состоится концерт «Дух дышит, где хочет» 284
  6. ​В школах Югры запретили хиджабы и никабы 283
  7. ​Самому молодому пациенту с болезнью Паркинсоном в ХМАО – 26 лет 249
  8. ​Открытие школы №8 в Сургуте перенесли на конец 2025 года 236
  1. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 3971
  2. ​Где концерты, Зин? 3052
  3. ​Жителям одного из домов Сургута пришли платежки за полный месяц отопления, хотя тепло дали лишь в конце сентября 2985
  4. ​Проект «ДУМАть и Решать». Владимир Болотов 2466
  5. ​«Хоть и не гражданин РФ, но знает русский»: ребенок не смог поступить в школу в ХМАО из-за провала экзамена 1775
  6. ​Пьяная ссора в Сургуте закончилась нападением с ножами 1634
  7. ​Зумеры против миллениалов // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1541
  8. ​В тур по России − не вставая с дивана // ФОТОРЕПОРТАЖ 1502
  9. ​В Сургуте завершается строительство жилого комплекса «Уютный-2» 1472
  10. ​В Тюменской области проходит акция «Активное долголетие по-тюменски» 1452
  1. Честная пятидневка 9764
  2. ​Опасные интернет-тренды 8950
  3. ​Что? Сало в шоколаде? Так это не шутка? 7334
  4. Домашка с подвохом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4803
  5. Возможно, эпоха частных владельцев у коммунальных и энергоактивов подходит к концу. Но для потребителей мало что поменяется 4427
  6. ​Генпрокуратура добивается полной блокировки имущества энергетических бизнесменов Бикова и Боброва. Дело об изъятия активов рассмотрят 22 сентября 4304
  7. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 13-14 сентября? // АФИША 4236
  8. Закон об изъятии пустующих участков нужно использовать, чтобы очистить Сургут от заброшек. Но помимо закона нужна воля властей 4032
  9. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 3971
  10. ​​В Сургуте женщина сбила пятилетнюю девочку на глаза матери. Ребенок получил тяжелые травмы 3899

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика