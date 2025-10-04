Школы и колледжи Югры обязали учеников соблюдать единый светский стиль одежды

В образовательных организациях ХМАО ввели запрет на ношение религиозной одежды, головных уборов и косынок учащимися, включая хиджабы и никабы. Об этом сообщил директор окружного департамента образования и науки Алексей Дренин в разговоре с ТАСС.

«Во всех образовательных организациях ХМАО запрещено ношение религиозной одежды. Школы и колледжи – это светские организации, в их локальных актах прописаны требования к внешнему виду учащихся, и они их привели в соответствие с федеральными нормами. Одежда учеников должна быть удобной, эстетичной и светской. Ношение религиозной атрибутики, включая хиджабы и никабы, не допускается», – пояснил он.

Если родители настаивают на ношении детьми религиозных атрибутов, они могут выбрать альтернативу – семейное обучение или частную школу, добавил Дренин.