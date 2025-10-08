Фабрика по переработке бумаги откроется в Советском районе Югры

В Советском районе готовится к запуску первая в Югре фабрика по переработке бумаги. Предприятие займётся производством бумажной продукции из вторичного сырья — макулатуры. Запуск намечен на конец 2025 года.

Проект реализует компания ООО «ТК Лидер». Производственная линия позволит выпускать гигиеническую бумагу, бумажные полотенца и салфетки, а после выхода на проектную мощность предприятие сможет производить до 17 тысяч единиц продукции.

Сырьё для переработки будут собирать в эко-боксах, установленных в Югорске, Ханты-Мансийске, Нягани и Советском районе. Это позволит вовлечь в переработку часть отходов, которые ранее направлялись на полигоны, и создать замкнутый экологический цикл.

Бюджет проекта составляет 22,62 миллиона рублей, из которых половина профинансирована Фондом развития Югры в виде льготного займа по программе «Производство» сроком на пять лет под 3% годовых.

На предприятии будет создано около 20 рабочих мест, а объём налоговых поступлений в региональный бюджет оценивается в 20 миллионов рублей.