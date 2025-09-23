Суд Югры изменил меру пресечения Алексею Шипилову

Бывший заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов вместо заключения под стражей будет находиться под домашним арестом до 14 ноября. Такое решение принял окружной суд.

«В ходе судебного заседания была рассмотрена апелляционная жалоба, поданная Шипиловым А.В. и его адвокатами, на постановление Ханты-Мансийского районного суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу. По итогам рассмотрения материалов дела суд принял решение об изменении ранее избранной меры пресечения. Мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест до 14 ноября 2025 года», − говорится в сообщении.

Постановление вступило в законную силу.

Напоминаем, по версии следствия, в период с 2023 по 2024 год Шипилов, занимая пост замгубернатора ХМАО, получил взятку в размере 7,5 млн рублей за способствование переходу домов на обслуживание в одну из управляющих компаний и дачу соответствующих указаний главе Сургута.