Югра приняла большой добровольческий форум

В Ханты-Мансийске прошёл Всероссийский форум «Добрино»

Югра приняла большой добровольческий форум
Фото t.me/kuharuk_ruslan

В столице Югры завершил работу Всероссийский форум развития гражданского общества «Добрино». Мероприятие стало масштабной площадкой для диалога активистов, некоммерческих организаций, представителей органов власти и бизнеса. В течение пяти дней участники обсуждали развитие добровольчества, искали решения для повышения устойчивости некоммерческого сектора и презентовали собственные социальные проекты.

Форум собрал 500 лидеров изменений из 56 регионов России и пяти стран ближнего зарубежья — Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Абхазии и Киргизии. На площадках работали представители НКО, власти, бизнеса, образовательных учреждений и лидеры общественного мнения. Многие из них отмечали, что добровольчество стало для них образом жизни, а участие в «Добрино» — возможностью поделиться опытом и получить новые знания.

Президент России Владимир Путин направил в адрес форума приветственное слово. Он подчеркнул значимость проекта и пожелал участникам плодотворной работы и успешного общения.

Губернатор Югры Руслан Кухарук отметил, что регион выбран площадкой форума не случайно. Именно здесь по поручению главы государства действует Академия развития гражданского общества «Добрино». За два года число добровольцев в Югре выросло на 47% и достигло 410 тысяч человек.

«Развитие гражданского общества — это реальное влияние на качество жизни людей. Опыт Югры подтверждает, что системная поддержка волонтерства и НКО позволяет решать актуальные социальные задачи, создавать новые рабочие места и помогать тем, кто в этом особенно нуждается», — сказал губернатор.

Сегодня волонтёры округа помогают в больницах, сохраняют культурное наследие, участвуют в экологических акциях. Эффективность проектов повысилась благодаря платформе грантгубернатора.рф и сервису «Единый личный кабинет активиста», где зарегистрировано более 11 тысяч проектов.

Форум проходил при поддержке Росмолодёжи, Правительства Югры, Ассоциации «Добро.рф» и АНО «Молодёжный центр Югры». Его программа включала дискуссии, мастер-классы, презентации проектов и практические сессии. Отдельные мероприятия были посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Одним из центральных итогов стало проектирование навигатора устойчивости НКО, который будет размещён на платформе «Добро.рф». Этот новый сервис позволит организациям проводить самодиагностику, выявлять свои потребности и выстраивать стратегию развития.

«Форум создаст продукты, будет конкретный результат в виде навигатора устойчивости некоммерческих организаций. Каждая НКО сможет провести быструю самодиагностику и понять, куда двигаться дальше», — отметил председатель комитета Государственной думы по молодёжной политике Артём Метелев.

Заместитель руководителя Росмолодёжи Денис Аширов добавил, что вовлечённость граждан в добровольческую деятельность в последние годы значительно выросла — с 3% до 28%. «Добровольчество — это мощная социальная практика, позволяющая молодым людям расти профессионально и личностно. Поэтому важно, чтобы таких проектов становилось больше», — подчеркнул он.

На образовательных треках участники формировали дорожные карты для развития третьего сектора, работали над механизмами поддержки студенческих инициатив и создавали ресурсные карты для НКО. Особое внимание уделили программе «Обучение служением», в рамках которой молодые добровольцы разработали ценностную шкалу, включающую традиционные понятия — гражданственность, семью, жизнь, труд, гуманизм и взаимопомощь.

На форуме также прошёл завершающий модуль программы Академии «Добрино» — «Хорошее дело». Участники и ветераны СВО, женщины из семей военнослужащих презентовали 24 социальных проекта. «Эти проекты можно назвать вкладом не только в устойчивость сектора, но и общества в целом. Ведь устойчивость — это, прежде всего, про людей, их семьи, цели и участие в сообществе небезразличных», — подчеркнула ректор Академии «Добрино» Мария Афонина.

Форум «Добрино» показал, что развитие гражданского общества становится важнейшей частью устойчивого будущего страны. Его участники не только обменялись опытом, но и подготовили конкретные рекомендации для повышения эффективности некоммерческого сектора.


15 сентября в 17:11
