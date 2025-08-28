Три пешехода пострадали в Югре за сутки

Сразу три ДТП с участием пешеходов зарегистрировали в ХМАО в минувшие сутки. Об этом сообщили в окружной Госавтоинспекции.

Утром, около 09:30, в Урае 67-летний водитель автомобиля Volvo наехал на 68-летнюю женщину. По предварительным данным, он не заметил ее при движении в жилой зоне.

В тот же день в 16:30 в Сургуте под колеса автомобиля Hyundai попала восьмилетняя девочка. Она перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора, когда произошло столкновение.

В это же время в Радужном неизвестный водитель электросамоката наехал на 45-летнего мужчину, который наносил дорожную разметку. Нарушитель выехал на встречную полосу и скрылся с места происшествия.

Все пешеходы получили травмы.

Всего за 27 августа в Югре зарегистрировали четыре ДТП, в которых четверо человек пострадали, в том числе ребенок.