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​Сургутянин оформил кредит, чтобы снять проститутку. Но в итоге остался ни с чем

Больше 3 миллионов рублей выманили аферисты у югорчан за сутки

​Сургутянин оформил кредит, чтобы снять проститутку. Но в итоге остался ни с чем
pixabay.com

Свыше 3 млн рублей перевели югорчане на счета мошенников за минувшие сутки. Полицейские зарегистрировали 9 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. На этот раз рекордсменами по общению с аферистами стали жители крупных городов, Сургута и Нижневартовска, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Так, 21-летний житель Сургута перевел 60 тыс. рублей на непонятный счет – якобы за снятие брони одной из девушек легкого поведения. Будучи уверенным в том, что деньги ему вернутся, сургутянин даже оформил кредит на 40 тыс. рублей.

38-летняя вартовчанка перевела на счет вымышленного продавца более 27 тыс. рублей за беговую дорожку. Тренажер до покупательницы так и не доехал.

В Пыть-Яхе пожилая женщина попалась на уловку псевдобанкира и перевела на «безопасную ячейку» порядка 35 тыс. рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых.


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Сегодня в 10:39, просмотров: 184, комментариев: 0
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