Представительницы НКО из Югры победили во всероссийском конкурсе

Три представительницы Югры стали победительницами Первой национальной профессиональной премии «Женщина НКО». Финал прошел 4 июля в Москве, в Российском национальном музее музыки, сообщила директор АНО «Лаборатория успеха» Александра Важенина, которая победила в номинации «Голос сектора».

Эта номинация связана с тем, как некоммерческие организации рассказывают о своей работе и делают свои проекты заметными.

«Основная движущая сила НКО-сектора ‒ женские руки и сердца. Но при этом медиаосвещение один из важных элементов любого проекта ‒ именно по этому критерию оцениваются гранты, ‒ было в меньшинстве. Мы удивляемся, почему при колоссальной поддержке на НКО продолжают смотреть как на «нахлебников». А ответ прост: голос сектора ‒ в меньшинстве. Нужно что-то менять. И я знаю, с чего начать», – отметила Александра Важенина.

Светлана Малышева из Урая получила победу в номинации «Своих не бросаем». Она возглавляет общественную организацию «Женсовет», федерацию биатлона и местное отделение «Союза женщин России». Награда стала признанием работы всей команды «Женсовета».

Еще одну победу Югре принесла Наталья Прокошева, руководитель Центра социальной помощи «Шаг вперед». Она стала лучшей в номинации «Луч надежды». Организация помогает людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, а опыт ее проектов уже перенимают в других регионах России.

Всего на премию «Женщина НКО» поступило 250 заявок из 76 регионов страны. В финал вышли около 200 участниц.