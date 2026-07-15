Регистрация на форум «Патриоты России» в Тюмени продлится до 19 июля

До завершения регистрации на первый Всероссийский форум волонтеров и гражданских активистов «Патриоты России» осталось пять дней. Мероприятие пройдет 25 августа в Тюмени. На сегодняшний день заявки подали около тысячи человек из 66 регионов России – от Калининграда до Камчатки – а также из Республики Беларусь, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Для меня важна каждая заявка, ведь это волонтеры, ветераны, гражданские активисты – одним словом, патриоты, которые от души помогают бойцам спецоперации и их семьям», – отметил полномочный представитель президента в УрФО, инициатор форума Артем Жога.

В рамках форума впервые состоится церемония вручения Всероссийской премии «Патриоты России». Награды будут присуждаться в семи номинациях за проекты по поддержке участников специальной военной операции и их семей, а также за сохранение памяти о событиях в Донбассе и Новороссии. На соискание премии уже подано более 150 заявок из 30 регионов.

Программа форума будет насыщенной: предусмотрены образовательные и дискуссионные площадки. Особое внимание уделят творческой самореализации ветеранов боевых действий. Своим опытом на форуме поделится участник регионального проекта «Боевой кадровый резерв» Валентин Кучеренко, который расскажет, как творчество помогает в адаптации к мирной жизни.

Напомним, форум «Патриоты России» берет начало в 2024 году, когда по инициативе Артема Жоги стартовал окружной проект «Патриоты Урала». За полтора года состоялось пять региональных встреч, объединивших более двух тысяч участников. По поручению президента Владимира Путина форум получил федеральный статус. Первоначально событие планировали на 22 августа, но из-за совпадения со вторым этапом съезда «Единой России» основной день перенесли на 25 августа.

Регистрация на форум и на соискание премии открыта до 19 июля на официальном сайте форумпатриотов.рф. Основной день пройдет 25 августа в Тюмени при поддержке губернатора Александра Моора и правительства Тюменской области.