Тюменская область примет участие в Российской креативной неделе

Креативная экономика России продолжает набирать обороты: по данным Минэкономразвития, ее вклад в ВВП страны достиг 4,2%, а занятость в этом секторе превысила 4,6 миллиона человек. По темпам роста креативные индустрии опережают другие секторы в четыре раза. Тюменская область, которая входит в число регионов-лидеров по развитию этого направления, примет участие в VII фестивале-форуме «Российская креативная неделя», который пройдет 17-18 июля в московском Парке Горького.

Тема форума в этом году – «глобальная креаномика». Как поясняют организаторы, это модель развития, в которой культурные коды, идентичность и креативный потенциал становятся стратегическим ресурсом государств и территорий.

Делегация Тюменской области выступит на нескольких площадках форума. 17 июля в 12:00 пройдут две дискуссии: «Метабренд – новая бизнес-идентичность региона на уровне страны и за ее пределами» и «Кадровая трансформация креативных индустрий: количество как основа, качество как приоритет». 18 июля в 16:45 команда региона примет участие в дискуссии «Почему креативные кластеры не удерживают людей в регионе».

Напомним, что в Тюменской области системно развивают креативные индустрии. В 2025 году регион стал победителем Российской национальной премии в номинации «Креативный регион». Губернатор Александр Моор утвердил стратегию развития креативных индустрий до 2030 года в сферах моды, кино и анимации, архитектуры, цифровых технологий, гастрономии и других. Недавно глава региона подписал постановление, расширяющее меры поддержки творческих предпринимателей и формирующее инфраструктуру для креативного бизнеса.

В Тюмени также работает креативный кластер «809», объединивший 16 резидентов – музыкантов, IT-специалистов, дизайнеров и архитекторов. Осенью 2026 года регион вновь примет международный форум креативных предпринимателей «КПД», который уже стал визитной карточкой области.