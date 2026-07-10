В Югре участились случаи выхода медведей к дачам, дорогам и жилым домам

В Югре участились случаи выхода медведей к дачным участкам, трассам и жилым домам. Об этом сообщает РИЦ «Югра».

В Мегионе взрослого медведя заметили в СНТ «Подземник», «Строитель-1» и «Строитель-2». Жители передали информацию в ЕДДС. Еще одного хищника видели рядом с поселком Лемпино в Нефтеюганском районе.

В Лангепасе обнаружили медвежьи следы на кладбище. Администрация города попросила временно отказаться от посещения территории. В городском дорожно-эксплуатационном управлении предупредили: «Нахождение на кладбище в данный период представляет прямую угрозу вашей безопасности».

Молодой медведь также появился в районе 7-8 километра автодороги Стрежевой-Нижневартовск. По словам мэра Стрежевого, зверь повредил две контейнерные площадки, не боится людей и автомобилей и ведет себя агрессивно.

Предположительно, хищники выходят к населенным пунктам из-за нехватки корма в лесу. Ягоды и мед, которыми медведи питаются летом, еще не появились в достаточном количестве.

Специалисты предупреждают, что подкармливать диких животных опасно. В МЧС России по Югре напомнили: «При обнаружении животного не приближайтесь к нему, сразу звоните по номеру 112».