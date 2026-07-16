Аналитики рассказали, какие зарплаты хотят получать жители Югры этим летом

Жители Югры этим летом рассчитывают на высокие зарплаты. Самые большие ожидания по доходу в июне зафиксировали у специалистов сельского хозяйства, добычи сырья и транспортно-логистической сферы, сообщили аналитики hh.ru.

Так, сотрудники сельского хозяйства в среднем рассчитывают получать 189,6 тысячи рублей в месяц. Практически столько же хотят зарабатывать представители сферы добычи сырья − 189 тысяч рублей. На третьем месте оказались специалисты транспорта, логистики и перевозок с ожиданиями в 176,6 тысячи рублей.

В пятерку лидеров также вошли строительство и недвижимость (171,7 тысячи рублей), а также производство и сервисное обслуживание (169,5 тысячи рублей).

«Самые высокие зарплатные ожидания сегодня сосредоточены в профессиях, где особенно востребованы управленческие, аналитические и цифровые компетенции. Так, среди управленцев по 200 тыс. рублей в месяц в среднем хотят получать руководители службы эксплуатации, директора по информационным технологиям и руководители группы разработки. Среди линейных специалистов наиболее высокие ожидания у прорабов (151,1 тыс. руб.), инженеров строительного контроля и бетонщиков (по 150 тыс. руб.)», − рассказал директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.

Исследование также показало, что многие жители округа не готовы идти на уступки ради работы. 40% опрошенных заявили, что не станут снижать свои зарплатные ожидания ни для сохранения текущего места, ни при трудоустройстве в новую компанию.

Наиболее принципиальную позицию занимают представители автомобильного бизнеса − 55% из них не готовы соглашаться на меньшую зарплату. Следом идут специалисты сельского хозяйства (52%), производства и сервисного обслуживания (51%), строительства (50%) и высшего менеджмента (49%).

В то же время самыми гибкими оказались специалисты сферы информационных технологий, безопасности, маркетинга, рекламы, PR, а также искусства и медиа. Среди них значительно больше тех, кто готов пересмотреть свои финансовые ожидания ради получения предложения о работе.