Тюменские соцработники отправились в гуманитарную миссию в Донбасс

Сотрудники социальной сферы Тюменской области присоединились к проекту «Доброслужащий». Уже 14 работников департамента социального развития региона и территориальных управлений соцзащиты населения готовы выполнять гуманитарные миссии на воссоединенных и прифронтовых территориях, сообщили в департаменте социального развития Тюменской области.

Четверо специалистов уже вернулись из поездок. Среди них – начальник управления социальной защиты населения Уватского и Вагайского муниципальных округов Оксана Золотавина, которая две недели помогала в госпитале в Макеевке Донецкой Народной Республики.

«Для меня эта поездка – не просто гуманитарная миссия или порыв. Это – осознанная необходимость. Там ты находишься плечом к плечу с единомышленниками, чувствуешь поддержку, работаешь для приближения Победы. Честно, мне было страшно. Я переживала и волновалась: "А справлюсь ли?". Казалось невозможным подойти к тяжелораненому, оказать помощь, не дрогнуть. Но страх отступает, когда видишь улыбку бойца. Ты идёшь и делаешь», – поделилась Оксана Золотавина.

В настоящее время в миссии находится начальник управления соцзащиты Голышмановского, Аромашевского и Бердюжского округов Юрий Пуртов.

Проект «Доброслужащий» стартовал в Уральском федеральном округе в 2024 году на базе Гуманитарного добровольческого корпуса в Югре. Он объединяет государственных и муниципальных служащих, которые во время отпуска выезжают в регионы Донбасса и прифронтовые территории, помогают мирным жителям и бойцам в госпиталях. По инициативе полномочного представителя президента в УФО Артема Жоги, озвученной на V форуме «Патриоты Урала», проект был распространен на весь федеральный округ.

Каждую неделю новая группа государственных и муниципальных служащих из разных уголков Уральского федерального округа отправляется в двухнедельные миссии Гуманитарного добровольческого корпуса.