На дороге Ханты-Мансийск – Сургут заметили медведя

Вчера, 14 июля, в Сургутском районе заметили медведя. Хищник вышел к трассе Ханты-Мансийск – Сургут в районе поворота на деревню Лямина. Фотографии в редакцию СИА-ПРЕСС прислал читатель Федор Т.

Ранее мы сообщали, что в Югре участились случаи выхода медведей к дачным участкам, трассам и жилым домам. Хищников замечали в Мегионе, Нефтеюганском районе, Лангепасе и на дороге Стрежевой – Нижневартовск.

Предположительно, животные выходят ближе к людям из-за нехватки корма в лесу: ягоды и мед, которыми медведи питаются летом, еще не появились в достаточном количестве.

Специалисты предупреждают: подкармливать медведей опасно. При встрече с хищником нельзя подходить к нему, фотографировать вблизи или пытаться прогнать самостоятельно. Нужно отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112.