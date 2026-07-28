Сбережения растут, вклады меняются: новый тренд на финансовом рынке

На фоне постепенного снижения ключевой ставки банки решили повысить доходность депозитов на длительный срок. Такой новый тренд зафиксирован на российском финансовом рынке.

По данным ЦБ, в июне россияне ещё увеличили свои сбережения на 200 млрд рублей или 0,3%, а в отдельных структурах и вовсе на 1,5% за месяц. При этом накопления теперь чаще распределяют стратегически: на долгосрочные и необходимые под рукой.

«Россияне корректируют услуги и сроки размещения средств, но не отказываются от сберегательной стратегии в целом», — комментирует ситуацию старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.

Повышение ставок говорит об адаптации рынка к меняющемуся поведению населения, жителям это поможет эффективнее защитить накопления от инфляции, а сами банки формируют базу для поддержания доступности кредитов для бизнеса и населения. В банке прогнозируют, что общий объём сбережений россиян во всех банках по итогам года может вырасти на 10% и превысить 72 трлн рублей.