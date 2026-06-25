Сургут окутало дымкой на фоне лесных пожаров в Югре

Сегодня утром, 25 июня, Сургут накрыло дымкой, а жители города почувствовали запах гари. Причиной стали действующие лесные пожары в регионе, сообщили в Депнедра Югры.

«По данным на 09:00 25 июня, в регионе действуют 12 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 586,9 га, в Белоярском, Нижневартовском и Сургутском районах, из которых шесть локализованы на площади 311,9 га. В тушении задействовано 196 человек, а также авиатехника для доставки лесных пожарных к местам тушения», ‒ говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

При этом в Сургутском, Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах сохраняется III класс пожарной опасности. В остальных муниципалитетах округа действует I-II класс.