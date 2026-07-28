Тюмень стала победителем V Спартакиады пенсионеров Тюменской области

В Тюмени завершилась V Спартакиада пенсионеров Тюменской области. Три дня, семь видов спорта, 160 участников – соревнования стали настоящим праздником силы духа, энергии и оптимизма, сообщили в департаменте физической культуры и спорта Тюменской области.

В этом году за победу боролись команды из 16 муниципальных образований региона. Спортсмены «серебряного возраста» соревновались в плавании, лёгкой атлетике (кросс), многоборье ГТО, настольном теннисе, дартсе, шахматах и комбинированной эстафете.

В общекомандном зачете первое место заняла Тюмень, второе – Тюменский муниципальный округ, третье – Тобольск.

«Спасибо каждому участнику за волю к победе, за яркие эмоции и за то, что вы вдохновляете своим примером», – отметили в департаменте.

По итогам соревнований сформирована сборная команда Тюменской области, которая примет участие в XI Спартакиаде пенсионеров России.

Напомним, что в прошлом году юбилейная X Спартакиада пенсионеров России с успехом прошла в Тюмени, а сборная Тюменской области завоевала бронзовые награды, уступив лишь командам Санкт-Петербурга и Чувашии.