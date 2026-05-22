В Сургуте у девушки в лифте загорелся пауэрбанк

В Сургуте девушка оказалась в задымленном лифте после возгорания пауэрбанка в рюкзаке. Это произошло 21 мая около 14:00 в жилом комплексе на улице Крылова, сообщает ugra-news.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС Югры.

На опубликованном видео девушка заходит в лифт с рюкзаком и нажимает кнопку этажа. После закрытия дверей из рюкзака вырывается пламя.

Сургутянка сбрасывает рюкзак на пол. Он падает в угол кабины и продолжает гореть, а лифт быстро заполняется густым дымом. Девушка стучит по дверям и нажимает кнопки вызова диспетчера. Примерно через полминуты кабина останавливается, после чего ей удается выйти.

«В соцсетях распространяется видео возгорания в лифте в Сургуте. На кадрах — задымление в кабине лифта на улице Крылова. Причина — вспыхнул портативный аккумулятор в сумке девушки. К счастью, серьезных последствий не наступило. Сообщений по этому случаю на номер 112 не поступало», — отметили в пресс-службе МЧС Югры.

Спасатели напоминают: при пожаре или задымлении в лифте нужно нажать кнопку вызова диспетчера, сообщить о случившемся, кричать и звать на помощь. Самостоятельно открывать двери лифта опасно, особенно если кабина остановилась между этажами.