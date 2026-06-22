Жители Сургута пожаловались на ограждение возле стройки на улице Крылова

На улице Крылова в Сургуте перекосило забор возле стройки напротив котельной СГЭС. На проблему обратил внимание местный житель Сергей К.

«И снова улица Крылова. Это красота будет вечной?» – написал он в комментариях под постом главы Сургута Максима Слепова во ВКонтакте.

На обращение ответили представители Депстроя Югры. В ведомстве пояснили, ограждение возле котельной на улице Крылова, 55/2 установили для проведения работ по подключению строящихся домов «Крылов 1.1» и «Крылов 1.3» к сетям хозяйственно-бытовой и ливневой канализации.

«В связи с приостановкой финансирования работы не были завершены. 9 апреля 2026 года Сбербанк принял решение о возобновлении проектного финансирования строительства объектов «Специализированного застройщика ДСК-1». Сейчас проводится актуализация сметной стоимости работ, необходимых для завершения строительства, а также определяется генеральный подрядчик», – сообщили в департаменте.

По информации ведомства, после открытия финансирования на объектах планируется возобновить строительно-монтажные работы. Также в департаменте пообещали привести в порядок само ограждение.

«Ограждение восстановят до 26 июня 2026 года», – уточнили представители Депстроя Югры.

При этом вопрос состояния тротуара рядом со стройплощадкой в ведомстве отнесли к компетенции муниципальных властей.

Напомним, жители района ранее неоднократно обращали внимание на проблемы с благоустройством территории возле строящихся домов. В частности, сургутяне жаловались на отсутствие безопасного прохода к социальным объектам рядом с ЖК «Крылов» и «Александрия». По данным администрации, проектирование новых светофоров запланировано на 2026 год, а регулируемые пешеходные переходы могут появиться в 2027 году. Строительство новых тротуаров в этом районе пока отложено на более поздний срок.