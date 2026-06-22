В Сургутской ОКБ запустили новый цитометр для диагностики рака

В Сургутской окружной клинической больнице ввели в эксплуатацию новый проточный цитометр DxFlex. Оборудование оснащено тремя лазерами и 11 каналами флуоресценции, сообщает департамент здравоохранения Югры. Аппарат используют для иммунофенотипирования клеток — одного из современных методов диагностики онкогематологических заболеваний. Он помогает отличать здоровые клетки крови от опухолевых и оценивать их содержание в организме.

«Иммунофенотипирование клеток – одно из ведущих современных направлений в диагностике онкогематологических заболеваний. Метод основан на определении иммунофенотипа клетки, что позволяет отличить здоровые клетки крови от опухолевых, а также оценить процентное содержание тех или иных клеток крови в организме», — пояснили в департаменте.

Новый цитометр превосходит аналоги, которые ранее использовали в больнице. Прежнее оборудование имело два лазера и шесть каналов, а расширенные возможности DxFlex позволят врачам внедрить исследование на минимальную остаточную болезнь.

Речь идет о поиске единичных опухолевых клеток среди миллионов здоровых в костном мозге. Такое исследование важно для оценки иммунитета, в том числе у часто болеющих детей и людей с хроническими заболеваниями.

Специалисты клинико-диагностической лаборатории уже проходят стажировки и повышают квалификацию в ведущих научных центрах России, включая НМИЦ гематологии и центр имени Дмитрия Рогачева. Это позволит эффективнее применять новые технологии в работе больницы.