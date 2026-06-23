Пожарные Сургута спасли двух человек во время пожара в жилом доме

Вчера, 22 июня, в Сургуте загорелась квартира в одном из многоэтажных домов на улице Крылова. Из горящего помещения удалось спасти двух человек, еще 15 жильцов были эвакуированы, в том числе четверо детей, сообщили в пресс-службе МЧС Югры.

Сообщение о пожаре поступило в 13:51. Когда первые подразделения прибыли на место, из окна квартиры на втором этаже шел дым. Пожар повредил мебель и вещи на площади три квадратных метра. Еще 20 квадратных метров квартиры оказались закопчены.

«Ликвидация открытого горения была объявлена в 13:58. Благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня на соседние помещения и вышележащие этажи», ‒ говорится в сообщении.

Сейчас дознаватели МЧС устанавливают причины и обстоятельства происшествия.