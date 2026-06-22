Сургутская ГРЭС-2 помогает развивать конный спорт в Югре

Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» с 2026 года оказывает поддержку конно-спортивному клубу «Северный ветер».

Клуб создан в апреле 2025 года, его основная цель – обучение спортивных лошадей и подготовка наездников по дисциплинам выездка и конкур. Большое внимание клуб уделяет популяризации конного спорта, обучению жителей г. Сургута и района верховой езде, организации физкультурно-оздоровительных мероприятий.

На перечисленные филиалом «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» средства была приобретена борона для конных полей. Она позволила идеально подготовить и содержать «боевое поле», которое используется для тренировок спортсменов и работы лошадей. По словам руководства клуба, теперь это второе по качеству покрытия поле в округе после школы олимпийского резерва «Мустанг».

В 2026 году два воспитанника клуба вместе с тремя лошадьми входят в сборную ХМАО-Югры по конному спорту. С 28 по 30 мая команда клуба приняла участие в чемпионате Тюменской области по выездке. По результатам соревнований один спортсмен получил третий взрослый разряд, а вся команда вошла в десятку сильнейших. В июне 2026 г. спортсмены успешно выступили на соревнованиях за Кубок президента федерации конного спорта Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Ноябрьске. Результат – одно первое и два вторых места.

Впереди участие в чемпионате ХМАО-Югры, который пройдет

в г. Ханты-Мансийске с 1 по 6 июля. А также соревнования на Кубок губернатора ХМАО-Югры 1 сентября 2026 года на базе школы олимпийского резерва «Мустанг».