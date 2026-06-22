Депутаты Сургута завершают распределение средств на наказы избирателей

В Думе Сургута завершается работа над перечнем наказов избирателей, которые планируется реализовать за счет средств городского бюджета. Напомним, в этом году объем финансирования увеличили вдвое: теперь каждому депутату доступно по два миллиона рублей вместо одного.

Большая часть средств будет направлена на поддержку образовательных учреждений города. Так, детский сад «Волчок» планирует приобрести десять персональных компьютеров, школа №46 − новую мебель для рекреаций и библиотеки, а детский сад «Яблонька» − сто стульев для актового зала.

Школе «Перспектива» хотят выделить средства на ремонт спортивного зала. Школа №7 сможет приобрести форменную одежду и аксессуары для участников движения «Юнармия», а школа №29 − обновить ограждение футбольного поля. Лицей №3 планирует направить финансирование на приобретение технических средств.

Помимо этого, депутаты рассматривают возможность поддержать ряд городских объектов благоустройства. В частности, средства могут направить на ремонт пешеходного перехода через реку Сайму, обновление наружного освещения в сквере Энергетиков имени В.Г. Губачева, а также изготовление и установку малых архитектурных форм на улично-дорожной сети города. Предполагается, что все эти работы будут завершены до конца 2026 года.

Окончательное решение по распределению средств депутаты примут на заседании городской думы, которое состоится 25 июня.