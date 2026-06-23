В «Госуслуги Дом» появились уведомления о плановых отключениях горячей воды

В приложении «Госуслуги Дом» появились уведомления о плановых отключениях горячей воды. Новый функционал должен сделать период гидравлических испытаний, ремонтов и замены коммуникаций более предсказуемым для жителей, сообщает «Стройкомплекс Югры».

Теперь информация о предстоящей приостановке подачи горячей воды выводится прямо на главный экран смартфона. Собственник получает автоматическое уведомление заранее, если управляющая компания или ТСЖ корректно внесли график работ в государственную информационную систему.

В 2026 году в приложении появились и другие обновления. С апреля сервис интегрировали с мессенджером MAX: через чат-бот и мини-приложение можно передавать показания счетчиков и направлять обращения в управляющую компанию.

Еще одно новшество — полноценный гостевой доступ. Собственник может официально передать арендаторам или родственникам право оплачивать жилищно-коммунальные услуги, передавать показания приборов учета и общаться с управляющей организацией от своего имени.

Разработчики рассчитывают, что цифровые уведомления снизят информационный вакуум для жильцов. Им больше не нужно искать бумажные объявления в подъездах или дозваниваться в управляющую компанию.

Автоматические оповещения также должны разгрузить аварийные службы от бытовых вопросов. В приложении собраны история дома, отчеты о расходах, графики капремонта и платежные документы.