Ключевая ставка Банка России может снизиться до 11-12% к концу 2026 года — эксперт

К концу 2026 года ключевая ставка Банка России может снизиться до 11-12% годовых. Такой прогноз «Газете.Ru» дала финансовый директор «Альфа-Денег» Екатерина Фурзикова. По ее словам, главным условием для дальнейшего снижения станет замедление годовой инфляции. Также регулятор будет учитывать геополитическую ситуацию и курс рубля.

«Для дальнейшего снижения ставки главным фактором станет замедление годовой инфляции. Кроме того, ЦБ будет учитывать геополитическую ситуацию и курс рубля. Ослабление национальной валюты может заставить регулятор действовать осторожнее. Снижение ставки постепенно оживит спрос на кредиты, однако банки сохранят жесткие требования к заемщикам. Депозиты при этом останутся привлекательными, поскольку ставки по ним будут выше инфляции», — отметила Екатерина Фурзикова.

Эксперт считает, что снижение ключевой ставки могут ускорить признаки рецессии в экономике, устойчивое закрепление инфляции около 4% и укрепление рубля. Замедлить или остановить этот процесс способны усиление геополитической напряженности, рост бюджетных расходов к концу года, а также ослабление рубля из-за цен на энергоносители.

19 июня Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14,25%.