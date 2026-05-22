Вопрос намыва песка у Боровой вынесут на обсуждение в Думе Сургута

Дума Сургута не смогла наказать депутата Евгения Барсова после его конфликта с дорожной компанией «ЮВиС» из-за намыва песка рядом с аэродромом Боровая. Несмотря на решение комиссии по этике, голосов для применения даже самой мягкой меры воздействия депутатам не хватило.

Поводом для разбирательства стали эмоциональные высказывания Барсова в адрес компании после начала работ по складированию песка рядом с территорией аэродрома. Комиссия по этике пришла к выводу, что депутат нарушил нормы депутатского поведения.

Председатель Думы Сургута Александр Олейников напомнил, что комиссия официально зафиксировала нарушение.

«Обращение было рассмотрено на заседании комиссии по этике, которая установила наличие в действиях депутата Думы города Сургута Барсова Евгения фактов нарушения положения об этике депутатов Думы города Сургута. В соответствии с положением Дума обязана принять решение о мере воздействия», – заявил Олейников.

При этом в качестве наказания предлагалось указать народному избраннику лишь «на недопустимость нарушения положения об этике». Однако за это решение проголосовали только десять депутатов, чего оказалось недостаточно.

Во время обсуждения часть парламентариев заявила, что ситуация давно вышла за рамки спора об этике и требует отдельного разговора о самом намыве песка и его последствиях. Так, депутат Владимир Болотов предложил вынести вопрос на профильный комитет и подробно обсудить ситуацию.

«Эмоциональный характер обращения Евгения Барсова был связан с необходимостью привлечения внимания к этой ситуации. Мало того, все мы видели обращения в адрес депутатов Думы, председателя Думы о необходимости рассмотрения этого вопроса. Я, к сожалению, так и не увидел этого вопроса в повестке. У меня вопрос: мы вообще будем рассматривать эту ситуацию? Потому что она касается важного для города проекта», – отметил Болотов.

Он также предложил пригласить на обсуждение Барсова и представителей администрации.

«Нужно, чтобы мы все поняли подоплеку, задали вопросы Евгению Барсову, администрации и сформировали собственную позицию по этому поводу», – добавил Болотов.

Сам Евгений Барсов на заседании эмоционально заявил, что считает происходящее угрозой для природы и уверен, что был обязан вынести проблему в публичное поле.

«Я как депутат не имею права молчать. Я должен кричать и орать во все инстанции, бить во все колокола. Природа у нас уничтожается. Я обращался три раза, три официальных письма писал. Но мне отвечают: идите в суд и разбирайтесь», – сказал парламентарий. − Если бы вы сверху посмотрели с самолета, вы бы увидели, что подходов к реке Оби практически не осталось. Остался один живописный кусок в районе Заячьего острова. И сегодня его тоже хотят превратить в мертвую землю на 25 лет».

Вместе с тем, другая часть депутатов посчитала, что конфликт вокруг высказываний Барсова не должен решаться внутри Думы.

«Само оценочное суждение Евгения Вячеславовича, с моей точки зрения, не совсем верное. А вот вопросы деловой этики, оскорбления кого-то − это, наверное, должно как-то в суде решаться», – отметил депутат Алексей Кучин.

В итоге решение о применении меры воздействия к Евгению Барсову принято не было. При этом в Думе планируют отдельно вернуться к обсуждению ситуации с намывом песка и экологическими последствиями работ рядом с аэродромом Боровая.

Напомним, ранее Евгений Барсов выступил с публичной критикой работ по складированию песка возле аэродрома Боровая. По его словам, участок площадью около 232 тысяч квадратных метров передали под размещение песчаного карьера, что может нанести ущерб экологии и рекреационной зоне.

Позже природоохранная прокуратура Югры сообщила, что в ходе проверки действительно были выявлены нарушения при проведении работ рядом с аэродромом. Проверку организовали после обращения самого парламентария.