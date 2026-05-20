Власти Сургута установят четыре новых светофора на улицах Крылова и Каролинского

В Сургуте четыре нерегулируемых пешеходных перехода переведут в регулируемые. Новые светофоры появятся на улицах Крылова и Каролинского, сообщает sitv.ru.

Три светофора установят на улице Крылова, в том числе на переходе, где в воскресенье произошла трагедия: под колесами автомобиля погиб 10-летний Матвей. Еще один светофор появится на улице Каролинского, в районе новой станции скорой помощи.

Решение об установке светофоров приняли весной. Изначально работы планировали выполнить в 2027 году, однако сократить сроки позволила экономия бюджета.

«Подняли этот вопрос в апреле. Финансовые средства мы выделяем за счет экономии. 4 пешеходных перехода будут переведены из нерегулируемых в регулируемые. 3 из них по улице Крылова и 1 — по улице Каролинского в районе скорой помощи», — пояснила заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Анна Коршунова.

В прошлом году в Сургуте по требованиям ГОСТа установили 17 светофоров. Они появились на улицах с интенсивным движением, среди которых Югорский тракт, Нефтеюганское шоссе, улицы Ленина и Гагарина.