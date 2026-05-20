Самолет Москва — Иркутск экстренно сел в Сургуте из-за авиадебошира

В Сургуте экстренно сел самолет, летевший из Москвы в Иркутск. Причиной стало агрессивное поведение одного из пассажиров, которого в итоге задержала транспортная полиция Сургута. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, пассажир бизнес-класса из Московской области нарушал общественный порядок во время полета, грубо выражался и оскорблял представителей авиакомпании. На замечания окружающих он не реагировал.

Когда один из пассажиров попытался успокоить мужчину и попросил прекратить нарушение, тот ударил его по лицу.

Из-за нештатной ситуации борт совершил экстренную посадку в Сургуте. Сотрудники линейного отделения полиции в аэропорту задержали нарушителя. В ближайшее время его действиям дадут правовую оценку. После задержания пассажира самолет продолжил полет в Иркутск.