В Сургуте улучшилась демография и стабилизировался отток жителей

В Сургуте стабилизировалась миграционная ситуация и улучшилась демография ‒ рождаемость в городе превышает смертность. Численность населения на начало 2025 года составила около 433 тысяч человек. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказал заместитель главы города Артем Кириленко, подводя итоги первого квартала 2026 года.

«Если в прошлые годы у нас был существенный приток населения и отток, то в настоящий момент эти показатели примерно сравнялись. Ситуация стабилизировалась. По оценкам экономистов, у нас рождаемость в два раза превышает смертность. Это достаточно значимый показатель, потому что очень немногие территории в нашей стране могут похвастаться положительным естественным приростом», ‒ указал он.

Напомним, лишь за первые три месяца 2026 года в Сургуте родилось 1 637 детей – 811 мальчиков и 826 девочек.

