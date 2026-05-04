Сургутяне стали зарабатывать больше, но тратить осторожнее

Доходы жителей Сургута выросли, однако сами горожане стали больше экономить. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказал заместитель главы города Артем Кириленко, подводя итоги первого квартала 2026 года.

«Среднегодовые доходы населения за прошлый год выросли: если брать в номинальном выражении, это около 8%, если в сопоставимых ценах ‒ почти 4%. Мы отталкиваемся от того, что инфляция за 2025 год, по данным Центробанка, составила 5,9%. Но при этом нужно учитывать, что разные категории товаров ведут себя по-разному: что-то дешевеет, например плодоовощная продукция, а что-то дорожает ‒ например, бензин вырос более чем на 10%», ‒ сообщил спикер.

Выросли и зарплаты ‒ примерно на 4,7%. По данным администрации, средняя начисленная зарплата на крупных и средних предприятиях достигла 150 тысяч рублей.

Однако, как отметил Кириленко, вместе с ростом доходов меняется и поведение людей: «Жители стали экономить. Это уже отражается на оборотах розничной торговли».

По его словам, такая осторожность ‒ результат прошлых лет, когда цены росли быстрее доходов. Сейчас, даже несмотря на рост зарплат, сургутяне предпочитают тратить аккуратнее.