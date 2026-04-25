Школьники в поселке Дорожный в Сургуте добираются до школы №22 по неосвещенной дороге без тротуара

Депутаты Думы Сургута потребовали как можно скорее включить освещение на дороге, ведущей к школе №22 в поселке Дорожный. Вопрос подняли на заседании комитета по городскому хозяйству.

Проблему обозначил депутат Дмитрий Нечепуренко. По его словам, вдоль дороги у дачного кооператива «Дорожник» уже установили линии освещения, но они до сих пор не работают, хотя подключены к электросетям. При этом тротуара на участке нет, и дети вынуждены идти по обочине.

«Давайте разберемся, когда же все-таки зажжется этот свет. Мне по этому поводу нечего ответить избирателям. Неоднократно задавал сам этот вопрос, но вразумительного ответа я не получил, кроме того, что администрация должна согласовать это со СГЭС», – заявил Дмитрий Нечепуренко.

Похожая ситуация, по словам депутата Дины Бигловой-Фатовой, сложилась и рядом с Сургутской технологической школой ‒ там освещение также установили, но оно не работает.

В администрации сообщили, что линии уже подключены, и свет появится в ближайшее время. Как пояснил директор департамента архитектуры Иван Сорич, задержка связана со сложными условиями прокладки сетей.

Дмитрий Нечепуренко призвал ускорить процесс: «Коллеги, мы говорим об этом в контексте безопасности детей. Они ходят в потемках против автомобильного движения. Поставьте вопрос в приоритет и решите в самое ближайшее время. Освещение же давно готово, и нет никаких объективных причин его не принимать».

Депутаты намерены вернуться к теме безопасных подходов к школам в ближайшее время.

Ранее аналогичную проблему обсуждали в отношении ПСОК №8. Там, по словам Дмитрия Нечепуренко, до сих пор нет нормального освещения и пешеходного перехода, из-за чего дети вынуждены передвигаться в небезопасных условиях. В администрации поясняли, что без освещения обустроить переход невозможно, однако конкретные сроки решения проблемы так и не назвали. Депутаты настаивают на ускорении работ, поскольку речь идет о безопасности школьников.