Читатели СИА-ПРЕСС разделились во мнении об ограничении смартфонов для детей

Инициатива ограничить использование мобильных телефонов детьми до определенного возраста вызвала неоднозначную реакцию у читателей siapress.ru. По итогам опроса, 50,8% респондентов выступили против таких мер, 47,5% поддержали идею, еще 1,6% заявили, что им все равно.

Поводом для опроса стало обсуждение в Министерстве просвещения России возможного введения возрастных ограничений на использование смартфонов детьми. Об этом ранее сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью РБК.

По словам министра, к использованию гаджетов нужно подходить аккуратно. Он отметил, что раннее вовлечение детей в цифровую среду – например, когда смартфон дают уже в три года – может негативно влиять на психологическое развитие и поведение. Поэтому, по его мнению, необходимо определить возраст, с которого ребенок может пользоваться мобильным телефоном.

При этом в России уже действует запрет на использование телефонов во время уроков – за исключением экстренных ситуаций. По информации опроса Минпросвещения, Рособрнадзора и Роспотребнадзора, такую меру поддерживают 89% родителей и 90% педагогов.