​СК «ЮВиС» против депутата: конфликт из-за участка у Боровой в Сургуте перешел в правовую плоскость

В СК «ЮВиС» прокомментировали заявления депутата Думы Сургута Евгения Барсова о работах у Боровой

​СК «ЮВиС» против депутата: конфликт из-за участка у Боровой в Сургуте перешел в правовую плоскость
Фото и видео: Евгений Барсов / vk.com/evgenii_barsov

Строительная компания «ЮВиС» ведет работы на участке у аэродрома Боровая в Сургуте на законных основаниях и с соблюдением экологических и технических требований. Об этом корреспонденту siapress.ru сообщил исполнительный директор компании Сергей Путий в ответ на официальный запрос редакции.

«В настоящее время выполняются работы по планировке территории и складированию инертных материалов (песка). Данные работы производятся в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормами», – говорится в ответе.

В компании подчеркнули, что участок используется по договору аренды, оформленному в установленном порядке, а все необходимые разрешения и лицензии получены. При этом речь не идет о постоянном размещении отходов – складирование песка носит временный характер.

«Земельный участок используется компанией на законных основаниях в соответствии с договором аренды, заключенным в установленном порядке. Все необходимые разрешения и лицензии, предусмотренные законодательством для данного вида деятельности, получены и оформлены надлежащим образом. Сроки и условия использования территории регламентируются условиями договора аренды и проектной документацией, – указали в «ЮВиС». – Фактическое назначение участка – временное складирование песка в рамках реализации проекта. Участок не является объектом постоянного размещения отходов, его использование носит временный и строго регламентированный характер».

Отдельно в «ЮВиС» прокомментировали экологическую составляющую проекта. По словам Сергея Путия, проект прошел необходимые экспертизы, включая оценку воздействия на окружающую среду, а на площадке реализуется комплекс мер по соблюдению экологических норм.

«Проектная документация, включая раздел по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), прошла необходимые согласования и экспертизы в соответствии с требованиями законодательства. Предприятием предусмотрен полный комплекс мер по соблюдению экологических норм, включая контроль за состоянием почв и пылеподавление. Работы ведутся в границах отведенного участка, без нарушения естественного ландшафта прилегающей территории. Также принимаются все необходимые меры для минимизации воздействия на окружающую среду, включая пойму Оби, т.е. ведется постоянный контроль за данной ситуацией», – ответили в компании.

В СК также заверили, что работы не создают рисков для аэродрома Боровая.

«Безопасность полетов и работа инфраструктуры аэродрома являются безусловным приоритетом. Вся деятельность компании на данном участке ведется с соблюдением строгих ограничений по высоте складируемых материалов и размещению техники, исключающих создание препятствий для воздушных судов. Проект производства работ (ППР) в части безопасности полетов согласован с эксплуатирующими и профильными организациями в установленном законе порядке», – обратил внимание Путий.

Кроме того, в «ЮВиС» заявили о намерении защищать деловую репутацию в суде после высказываний депутата Думы Сургута Евгения Барсова:

«В связи с тем, что ряд утверждений, распространенных в публичном пространстве, не соответствуют объективной действительности и наносит ущерб деловой репутации нашей компании, мы передали разрешение данного спора в правовое поле. В настоящий момент по данному факту подготовлен иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также поданы заявления в соответствующие правоохранительные органы для принятия процессуального решения».

Сам депутат Евгений Барсов в своих соцсетях недавно сообщил, что его вызвали на комиссию по этике. Он заявил, что готов участвовать в заседании и продолжит поднимать тему разработки участка.

«…от комиссии требуется установить факты, указать мне на недопустимость высказываний, а может, даже публично извиниться. В любом случае на комиссию я пойду, тем более, что это еще один шанс рассказать об угрожающей природе и людям ситуации, где мое эмоциональное поведение вторично», – говорится в посте.

Барсов также опубликовал новое видео, в котором показал территорию, где ведутся работы.

Ранее, в конце марта, депутат выступил с эмоциональным обращением, заявив о возможном ущербе природной зоне в районе аэродрома Боровая. Речь идет об участке площадью около 232 тысяч квадратных метров, который, по его мнению, не должен использоваться под намыв песка.

Тема уже поднималась в конце прошлого года на заседании Думы Сургута при обсуждении изменений в документы территориального планирования. Тогда Барсов настаивал на сохранении природной территории и предлагал искать альтернативные площадки для разработки.


Alkonowa1ow
05 апреля в 12:47
Деловая репутация компании создаётся добрыми делами. Пример тому ГК «Сибпромстрой». Уничтожение первозданной природы поймы Оби - это большая стратегическая ошибка. Идём дальше. Соседство с аэродромом «Боровая» с будущим 25 метровым штабелем песка на 25 лет - это никак не способствует будущему развитию территории аэродрома и города на период до 2025 года. Взгляните в «Стратегию развития города» на период до 2050 года. Там нет штабеля с песком на период до 2025 года. Нет его там! Нет! А пойма Оби - это территория КРТ. Штабель песка и искореженная пойма это и есть ущерб деловая репутации компании, а не слова Евгения Барсова о творящемся здесь уничтожении поймы, под прикрытием бумажек и разрешений. Миссия компании налицо: придти и все здесь разрушить. Во имя чего? Не знаю.

