Власти Сургута расширят прокат и обновят инвентарь для базы «Олимпия» после жалоб горожан

Жители Сургута жалуются на состояние лыжной базы «Олимпия» – в пункте проката используется устаревший инвентарь, а желающим покататься на лыжах приходится стоять в очереди по часу и более. Об этом в комментариях под постом главы города Максима Слепова сообщила сургутянка Наталья П.

«Замечательно, что наша легендарная «Аврора» будет жить. А вот легендарная лыжная база «Олимпия» видимо умрет. В прокате старинный инвентарь, рваные мокрые ботинки, а вообще его очень мало. Люди приезжают, стоят в очереди от часа до двух, отрывают своих детей от компьютера. Часы работы только суббота и воскресенье. Видимо руководителю бюджетного учреждения нет интереса в развитии, раньше там еще каток заливали», – написала горожанка.

По словам представителей администрации города, база «Олимпия» остается одним из популярных мест отдыха горожан, и в ближайшее время условия на ней планируют улучшить. Так, в феврале 2026 года был заключен контракт на закупку нового спортивного инвентаря.

«В феврале 2026 года заключен контракт на приобретение нового спортивного инвентаря – лыжных ботинок и палок. Поставка будет осуществлена в марте текущего года», – сообщили власти.

Также в мэрии Сургута заявили о расширении графика работы пункта проката. С 12 марта он станет доступен не только в выходные и праздничные дни, но и в будни.

Обновленный график работы пункта проката:

– среда-четверг: с 14:30 до 19:00;

– пятница-воскресенье: с 09:00 до 19:00.

График планируется разместить на официальном сайте учреждения.

Кроме того, в администрации Сургута напомнили, что модернизация базы уже проводилась в последние годы. В частности, в 2023 году на территории открыли новое здание пункта проката, а в 2024 году приобрели современный сушильный стеллаж для лыжных ботинок.