В Сургуте 23 дачных кооператива подключат к новой подстанции «Дачная» для снижения нагрузки на сети

В Сургуте продолжают работу по повышению надежности электроснабжения в садовых некоммерческих товариществах. В феврале администрация города совместно с сетевыми организациями и представителями дачных кооперативов провела очередное заседание рабочей группы, где были обозначены причины перепадов электричества. Одна из них – использование земельных участков для ведения коммерческой деятельности.

«Ранее территории создавались как садовые товарищества. Сейчас же на их месте мы можем увидеть не только дачи, но и объекты предпринимательской деятельности. Дома отдыха, бассейны, теплицы, лесопилки – все это оказывает колоссальную нагрузку на сети. Поэтому и возникает нехватка энергии. В этой части будем наводить порядок, так как важно наладить электроснабжение», – сказал заместитель Главы города Сергей Агафонов.

В мэрии уточнили: рейды по выявлению незаконной предпринимательской деятельности проходят регулярно. Если участок используют не по назначению, собственнику выдают предписание прекратить бизнес. Председатели СНТ тоже могут обращаться в администрацию и правоохранительные органы.

Вторая проблема – дачи стали местом постоянного проживания. Сети, рассчитанные на летние домики и хозпостройки, теперь работают круглый год и не выдерживают нагрузку, особенно в морозы.

«Ранее, когда мы брали на обслуживание садовые товарищества, электросетевая нагрузка составляла 9 мегаватт, сейчас же эти значения достигают 36. Сетевая инфраструктура не подготовлена к таким нагрузкам. Также люди используют электроэнергию, которая предназначена для освещения и применения бытовой аппаратуры, в качестве источников отопления помещений», – отметил заместитель директора ОАО «ЮТЭК – Региональные Сети» Михаил Хохлов.

По его словам, размещение жилых домов площадью более 50 квадратных метров для постоянного проживания в зоне садовых некоммерческих товариществ не предусмотрено техническими нормативами.

Как сообщает администрация, полная реконструкция сетей сейчас выполнена в 47 кооперативах, частичная – в 30. В семи товариществах сети находятся в нормативном состоянии. Завершение всех работ запланировано не ранее 2028 года. В рамках инвестиционных программ также предусмотрено усиление питающих центров.

В этом году реконструкция пройдет в 10 садовых объединениях: в шести работы выполнит «ЮТЭК – Региональные сети», в остальных – СГЭС. Дополнительную мощность обеспечит строительство подстанции «Дачная», к которой планируют подключить 23 кооператива.

«Создание нового центра питания позволит подключить к нему 23 садовых объединения, что улучшит качество электроснабжения и снизит нагрузку на уже существующие сети», – добавил заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации Сургута Александр Недашковский.

Снизить нагрузку на электросети поможет и программа догазификации, которая реализуется в городе с 2022 года. В этом году в нее войдут СНТ «Маяк» и «Жемчужина».

«Данные садоводческие некоммерческие товарищества предоставили документы в полном объеме. Для создания технической возможности подключения СНТ «Маяк» и СНТ «Жемчужина» необходимо выполнение мероприятий по ликвидации дефицита пропускной способности существующей газораспределительной сети, увеличение диаметра газопровода. В 2025 году выполнены проектно-изыскательские работы, которые включают в себя увеличение диаметра газопровода. Строительно-монтажные работы запланированы в 2026 году. По второму объекту проектно-изыскательские работы выполним в этом году, а процесс догазификации запустим в 2027. Кроме того, есть третий кооператив, который подготовил полный пакет документов для включения в программу. В настоящее время определяем перечень и объем работ, необходимых для подключения», – указала заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «Сургутгаз» Ангелина Егорова.

Пока модернизация продолжается, администрация призывает жителей соблюдать правила эксплуатации электрооборудования, по возможности использовать альтернативные способы отопления и не перегружать сети. В случае длительных отключений электроэнергии и угрозы жизни и здоровью следует обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.

Также совместно с окружным департаментом ЖКК и энергетики готовится памятка об энергоэффективности для жителей дачных кооперативов. В ней будут предложены технические решения, позволяющие снизить потребление электроэнергии и уменьшить нагрузку на сети.