В районе аэропорта Сургута появится новая электроподстанция, которая возьмет на себя нагрузку 23 СНТ

В Сургуте появится новая подстанции «Дачная». Она должна снизить нагрузку на энергосистему и улучшить электроснабжение дачных и садовых кооперативов, рассказал корреспонденту siapress.ru заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Александр Недашковский, комментируя перебои с электричеством в СНТ в морозы.

По его словам, подстанцию построят в районе аэропорта и подключат к воздушной линии электропередачи напряжением 35 киловольт. Новый объект станет частью модернизации внешних электросетей.

«Она переключит на себя нагрузки 23 товариществ и кооперативов и позволит высвободить резервы для остальных. Это даст возможность повысить напряжение в сетях, где сегодня фиксируется его понижение. Это миллиарды рублей. Строительство одной лишь подстанции оценивается ориентировочно в миллиард рублей», – указал представитель мэрии.

Проект реализуют в рамках инвестиционных программ сетевых организаций. Финансирование ведется за счет тарифа и средств сетевых компаний, без привлечения бюджетных средств.

Сроки завершения работ зависят от поставок оборудования. В инвестиционных программах проект заложен до 2027 года.