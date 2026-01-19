Рассказываем, куда идти за святой водой в Крещение в Сургуте

Сегодня, 19 января, в Сургуте отметят праздник Крещения Господня. В этот день горожане смогут набрать освященную воду в девяти православных храмах города, рассказали в мэрии.

Святую воду будут раздавать в следующих храмах:

Свято-Троицкий кафедральный собор (проспект Мира);

Собор Преображения Господня (улица Мелик-Карамова);

Храм великомученика Георгия Победоносца (улица Университетская);

Храм святителя Николая Чудотворца (улица Заводская);

Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (проезд Кедровый);

Храм святителя Луки (Нефтеюганское шоссе);

Женский монастырь иконы Божией Матери «Умиление» (улица Крылова);

Храм Праведного Лазаря Четверодневного (Чернореченское кладбище);

Храм всех святых в земле Сибирской просиявших (улица Энергетиков).

Напомним, на Крещение в Сургуте оборудованы шесть точек для купания.