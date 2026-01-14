В Сургуте откроют шесть точек для крещенских купаний

В Сургуте завершилась подготовка к традиционным крещенским купаниям, которые пройдут 19 января на шести официальных площадках — пяти при городских храмах и одной на открытом водоеме. Об этом сообщили в администрации города на пресс-конференции по вопросам безопасности в праздничный период, пишет stribuna.ru.

Как отметил начальник управления ГО и ЧС Сургута Андрей Рачев, толщина льда на открытом водоеме уже превышает 45 сантиметров, что позволяет обеспечить безопасность участников. На всех площадках с утра до вечера будут дежурить экстренные службы — полиция, бригады скорой помощи и МЧС.

Купели организуют в соборе Преображения Господня (ул. Мелик-Карамова, 76), храме Николая Чудотворца (Заводская ул., 29), храме Георгия Победоносца (Университетская ул., 12), храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (Кедровый пр., 4) и храме святителя Луки Крымского при Окружном травматологическом центре (Нефтеюганское ш., 20/2). Открытую прорубь оборудуют у Югорского тракта на берегу озера Карьерное.

Согласно gismeteo.ru, 19 января в Сургуте будет по-крещенски морозно — минус 23 градуса днем и минус 28 ночью, а в последующие дни станет еще холоднее.