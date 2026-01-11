Андрей Трубецкой поздравил жителей Сургутского района с 102-летием

Сегодня, 11 января, Сургутскому району исполнилось 102 года. С годовщиной образования муниципалитета жителей поздравил глава района Андрей Трубецкой.
В видеообращении он отметил, что по историческим меркам 102 года – срок не такой большой, но для жителей важен каждый этап развития территории.
«В Сургутском районе всегда жили и живут сильные люди, которые не боятся ни сурового климата, ни тяжелой работы. Именно вы, жители, сделали наш район одним из самых экономически развитых в России», – подчеркнул Андрей Трубецкой.
Глава района напомнил, что за более чем столетнюю историю Сургутский район прошел большой путь, и выразил уверенность, что впереди муниципалитет ждет не менее славное будущее.
