Сургутский район получит 21,6 млн рублей за лидерство в окружном рейтинге

Уже третий год подряд Сургутский район возглавляет окружной рейтинг эффективности деятельности органов местного самоуправления. За достигнутые результаты муниципалитет получит грант в размере 21,6 млн рублей в форме дотаций. Оценка проводилась по 13 ключевым критериям. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

«Всего в этом рейтинге 13 показателей, которые оценивают комплексную деятельность органа местного самоуправления. И вот мы второй год подряд заняли первое место», – рассказал Трубецкой.

Среди значимых достижений – высокие показатели по улучшению жилищных условий. В 2024 году новое жилье получили 1 836 семей, а общий объем ввода жилья составил 125,4 тыс. кв. м, что обеспечило району второе место в округе по данному показателю.

Сургутский район также стал лидером по числу жителей, регулярно занимающихся спортом – более 94 тысяч человек, что составляет 76,1% населения. Кроме того, в муниципалитете полностью ликвидирована очередь в детские сады: по итогам 2024 года этот показатель снова равен нулю.

Полученные денежные средства район направит на благоустройство, приобретение техники для поселений, материально-техническое оснащение объектов спорта, культуры и образования.