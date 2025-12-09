Большинство читателей СИА-ПРЕСС встретят Новый год с оливье – результаты опроса

Согласно опросу, проведенному среди читателей siapress.ru, большинство участников не готовы отказываться от оливье даже несмотря на его подорожание. Готовить традиционный салат на Новый год планируют 78,4% респондентов. Из них 57,8% заявили, что будут делать оливье обязательно, а еще 20,6% сообщили, что, хоть блюдо и надоело, от привычной традиции отказываться не намерены.

При этом 12,7% опрошенных ответили, что в этом году оливье на их праздничном столе не будет, а 5,9% признались, что не готовят салат именно потому, что он им надоел. Еще 2,9% участников затруднились с ответом.